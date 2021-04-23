كين يسابق الزمن للمشاركة مع توتنهام أمام السيتي بنهائي كأس الرابطة

استمر غياب هاري كين نجم هجوم فريق توتنهام الإنجليزي عن تدريبات الفريق اليوم الجمعة، لكن اللاعب يخوض سباقا مع الزمن من أجل المشاركة في المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي بعد غد الأحد على ملعب "ويمبلي" في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي.

وكان هاري كين قد تعرض لإصابة أخرى في الكاحل خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع إيفرتون 2 / 2 يوم الجمعة الماضي، وغاب عن صفوف الفريق في مباراته أمام ساوثهامبتون أمس الأول الأربعاء.

وكشف ريان ماسون المدرب المؤقت لتوتنهام أنه ليس لديه دراية بما إذا كان قائد المنتخب الإنجليزي سيكون متاحا للمشاركة في مباراة يوم الأحد أم لا.

وقال ماسون، الذي تولى مسؤولية الفريق بشكل مؤقت يوم الاثنين الماضي خلفا لجوزيه مورينيو الذي أقيل من منصب المدير الفني :"لسنا متأكدين حتى الآن. لم يتدرب مع الفريق اليوم (الجمعة)، لكن ستكون لدينا رؤية أكثر وضوحا غدا بشأن إمكانية عودته للملعب."

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" اليوم :"هي حالة نتابعها في كل ساعة الآن... حيث نرصد حالته خلال الساعات الأربع المقبلة، وخلال الساعات الست المقبلة، ومن هنا نتحرك. لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال حقا حتى غدا. فالجميع ليسوا متأكدين."