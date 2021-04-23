نائب بكفر الشيخ يطالب بتحويل مدينة أثرية إلى حي مستقل

قال النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم باقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب يطالب فيه الحكومة باعتبار منطقة سخا التابعة لقسم أول كفر الشيخ، حيا مستقلا بذاته على أن تكون حيا رابعا كفر الشيخ.



وأكد أن المنطقة والتي كانت عاصمة فرعونية وضمن أماكن مسار العائلة المقدسة، تعاني من الإهمال الشديد وتدني الخدمات فيها بشكل لا يليق بتاريخ المدينة العريق.



وأشار في اقتراحه، إلى أهمية أن تتحول سخا لحي مستقل بذاته بحيث يتم التركيز عليها من ناحية تخصيص موازنة لتدعيم الطرق والخدمات الحكومية من مستشفيات ومدارس حتى لا يستمر مسلسل معاناة أبناء المنطقة ولإعادة رونقها من جديد، لافتًا إلى أن وزير السياحة زار المدينة منذ ما يقرب من شهر باعتبارها أحد مسارات العائلة المقدسة لتفقدها.



وكانت أعمال الحفر بموقع مدينة سخا قد جرت منذ عام 1942 على عدة مواسم حتى عام 1967 ولم يتبق من المنطقة الأثرية بسخا سوى مساحة حوالي 3 أفدنة تقريبا، أما الكتلة السكنية لقرية سخا فهي مخضعة إلى المادة 12 من قانون حماية الآثار ويقوم التفتيش بمراقبه أي أعمال حفر بها.



كانت تسمى في عصر الفراعنة "خاست" وفي العصر اليوناني أو الروماني “أكسويس”، واحتلت مركزًا متميزًا أيضا بعد دخول المسيحية مصر نظرًا لإقامة العائلة المقدسة بها أثناء هروبها إلى أرض مصر وسميت “بيخا إيسوس” أي قدم يسوع نسبة إلى الحجر الذي طبع عليه قدم السيد المسيح وهو طفل عمره سنتان، كما جاء في سنكسار 24 بشنس وهو تذكار هروب السيد المسيح إلى مصر مع يوسف النجار وة العذراء مريم وسالومي.