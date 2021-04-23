مشروع «كلمة» يصدر الترجمة العربية من «حكاية طفلة» لـ بيتر هاندكه

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ترجمة كتاب «حكاية طفلة» للكاتب والمترجم النمساوي بيتر هاندكه، الحاصل على جائزة نوبل للآداب للعام 2019. الكتاب ترجمة د. الفارس علي.



يروي بيتر هاندكه في «حكاية طفلة»، السنوات العشر الأولى من سيرة الطفلة، وقصة الشاب المنتسبة إليه . وبعيداً عن أي تهوين أو تهويل، ودون اية غايات تربوية، يتخذ الراوي موقف المؤرخ تجاه الطفلة (بل وتجاه الأطفال جميعاً). يقول بيتر هاندكه: "أود أن أتحدث عن إنسان كما يتحدث المرء عن شعب بأكمله - ما الذي يمكن أن يتطلع إليه، وما الذي يمكنه تطويره، وما هي الإمكانيات التي يتمتع بها إنسان ما، كما لو كان شعباً بأكمله - وهو شعب بأكمله." "حكاية طفلة" لهاندكه ليس فقط كتاب الأطفال الأكثر جدية في الذاكرة الإنسانية، ولكنه أيضاً الكتاب الأصدق.