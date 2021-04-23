 مبعوث أمريكا للمناخ: قد نخفض انبعاثاتنا بنسبة تصل إلى 52% بحلول عام 2030 - بوابة الشروق
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مبعوث أمريكا للمناخ: قد نخفض انبعاثاتنا بنسبة تصل إلى 52% بحلول عام 2030

أ ش أ
نشر في: الجمعة 23 أبريل 2021 - 1:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أبريل 2021 - 1:54 ص

رجح المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري أن تذهب بلاده إلى أبعد من تعهدها بخفض انبعاثات غازات "الاحتباس الحراري"، بنسبة 50 % لتصل إلى 52 %، بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2005.
وأوضحت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في وقت سابق عن هذا الهدف، مضيفة أن كيري، وبالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض، يعتقد هذا المسار يُعد "أكثر من مجرد هدف معقول".
وأشار كيري في تصريحات للصحفيين، إلى أنه يعتقد بتجاوز مستوى الانبعاثات السابق، قائلاً "أظن نعم .. أنا متفائل بشكل عام لأن الكثير بدأ يحدث".

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