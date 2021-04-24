المصري ينتظم في معسكر مغلق إستعدادا للأهلى

ينتظم مساء غدا الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى فى معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب استعداداً لمباراة الاهلى المؤجلة من الأسبوع 15 للدورى الممتاز والمقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل 27 ابريل الجارى على ستاد الإسكندرية.

وكان فريق المصرى قد خاض تدريبه الاخير على ستاد بورسعيد مساء اليوم تحت قيادة على ماهر قبل أن ينتقل لمعسكره المغلق مساء غدا.

وشهد المران جانب كبير على الجوانب الخططية الملائمة لملاقاة فريق الأهلى وسط تركيز شديد وذلك فى ضوء أداء الأهلى فى مبارياته الأخيرة أمام سموحة والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف حيث جاءت تعليمات الجهاز الفنى بأهمية الرقابة اللصيقة لمفاتيح لعب الاهلى مع ضرورة الضغط وعدم ترك المساحات الكبيره بين الخطوط الثلاثة مع الاستحواذ على الكرة ونقل اكبر عدد من التمريرات واستغلال اللعب على الاجناب مع التمركز الصحيح للمهاجمين والمدافعين.

وأكد المدير الفنى للاعبيه ان المباراة مثلها كمثل اى مباراة بالدورى وان النقاط الثلاث هى الفيصل على اعتبار ان المصرى يهمه الحفاظ على مركزه بجدول الدوري.

ومن المقرر أن يصطحب الجهاز الفنى 30 لاعب للدخول فى معسكره المغلق من بينهم 4 حراس للمرمى .