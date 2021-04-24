صاحب متجر للكتب ببريطانيا ينشر كتبا للأشخاص الذين يعانون من عُسر القراءة

قرر صاحب متجر للكتب فى المملكة المتحدة نشر سلسلة من الكتب المُوجهة للأشخاص الذين يعانون من عُسر القراءة (Dyslexia)، وقام باختيار ثمانية أعمال أدبية للمشروع لعدة كُتاب من بينهم الروائى الإنجليزى الراحل روديارد كيبلينج وكاتبة الرعب الأمريكية التى تعيش فى لندن تانا نيفو.

وقال صاحب المتجر الذى يحمل اسم «أليستر سيمز بوكس» فى مدينة «كليفيدون» بمقاطعة «سومرست»: «أنا أعانى من عسر القراءة بدورى، وأختى والعديد من أصدقائى أيضا، لذا فهذا الأمر هام جدا بالنسبة لى»، وأكد أنه يأمل أن يتمكن من نشر ستة إلى ثمانية كتب من خلال التمويل الجماعى للمشروع.

وسيتم نشر الكتب على ورق طباعة كريمى، باستخدام خط Verdana، مع مسافات يسهل على الأشخاص الذين يعانون من عُسر القراءة قراءتها، وقال «سيمز» إنه كان يبلغ من العمر 13 عاما عندما قرأ كتابه الأول من سلسلة هارى بوتر، وأوضح أنه كان على دراية كبيرة بها بعد أن استمع إليها عبر تطبيق الكتب الصوتية، هذا بالإضافة إلى قيام والدته بقراءتها له عدة مرات مما سهل عليه قراءة الكتاب ذى الحجم الكبير.

وأكد أنه لو توافرت لديه إمكانية قراءة الكتب ــ بطريقة مُصممة خصيصا لمن هم مثله ومثل تلك التى يأمل فى نشرها حاليا ــ فى أواخر سن المراهقة والعشرينيات من عمره كان سيسارع لاقتنائها على الفور، وعلق على ذلك قائلا: «إنه أمر مهم للغاية للصحة العقلية ومحو الأمية لدى البالغين الذين يعانون من عُسر القراءة والذين ليس لديهم القدرة على القراءة، لا يعى أهميته إلا من يعانى منه»، وفى هذا الشأن قال: «نحن لا نغير محتوى الكتب على الإطلاق، بل نغير التنسيق فقط لتسهيل قراءتها».

ووصفت كاتبة الرعب الأمريكية «نيفو» فكرة إصدار كتب للأشخاص الذين يعانون من عُسر القراءة بـ«الفكرة العظيمة»، وقالت: «لم أعرف أبدا أى شخص يعانى من عسر القراءة حتى التقيت بسيمز، ولكى أكون صريحة، لم أدرك أبدا أنه لم تكن هناك كتب مناسبة لعُسر القراءة للبالغين».

وتابعت: «إذا كنت كفيفا، يمكنك الحصول على كتب صوتية أو كتب مكتوبة بطريقة برايل، ولكن إذا كنت تعانى من عُسر القراءة، فلا بد من أنك تعانى بمفردك»، وبينت أنها تأمل فى أن يرفع المشروع الوعى بالقضية لأن «القراءة من أعظم ملذات الحياة»، نقلا عن شبكة «بى بى سى » الإخبارية.

وقال «سيمز» إن المشروع كان فى مخيلته على مدى السنوات الخمس الماضية، وقد شجعه على النشر خلو السوق من الكتب المُوجهة لمن يعانون من عُسر القراءة، وقد افتتح دار خاصة للنشر باسمه وهى «بوث بريس»، ويتعاون حاليا مع المؤلف كريسى هاريسون من أجل إخراج المشروع إلى النور.

ووفقا لجمعية عُسر القراءة البريطانية (BDA)، يعانى 10٪ من السكان فى المملكة المتحدة من عُسر القراءة، وقالت هيلين جودسال، المتحدثة باسم جمعية BDA: «نظرا لتنوع الجمهور وتفاوت المواقف تجاه القراءة، فقد يكون الأمر صعبا، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يرغبون فى قراءة الكتب، ستكون تلك بداية جيدة وستفتح مجالا واسعا لمزيد من الأشخاص للإقبال على القراءة».