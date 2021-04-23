محافظ بنى سويف: فحص 1500 مواطنا في يومين بقرية سنور شرق النيل

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سيرالعمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

ووجهت مديرية الصحة، قافلة بقرية سنور مركز بني سويف على مدار "الأربعاء والخميس 21 و22 أبريل الجاري" مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء ،الرمد،الأسنان، الجلدية وتنظيم الأسرة) وسط إجراءات وقائية مشددة.

وتم الكشف على 1505 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ 106 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا، السعار ،أنفلونزا الطيور ،الطفيليات المعوية والبلهارسيا )، الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل ،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة).

فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.