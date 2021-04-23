شمس الكويتية عن سبب طلاقها: لا أحب تدخل أحد في ملابسي

قالت الفنانة شمس الكويتية، إن أحد أسباب طلاقها كان لتدخل زوجها فيما ترتديه، معقبة: «لا أحب تدخل أحد في ملابسي».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أنها تفضل الفنانة آمال ماهر كصوت نسائي عربي، مشيرة إلى انتظارها للأعمال الغنائية الجديدة التي تقدمها.

وذكرت أن المطربين الرجال حاليًا يعتمدون طبقات صوت نسائية، كما أنهم يغنون بربع صوت، مضيفة أنها تشتاق لسماع أصوات رجالية كالفنانين هاني شاكر ومحمد ثروت ومحمد الحلو.

وأوضحت أن المطرب عمرو دياب يعتمد طبقة الصوت النسائية في أغانيه الأخيرة، لافتة إلى تفضيلها صوت محمد رمضان وأغانيه، لأنه يغني بطريقة رجالية.

وعن حظرها لحساب الفنانة أحلام من على موقع «تويتر»، تابعت: «الفانز اللي ماسكين معايا الصفحة عملوا اسكرين شوت أن أحلام عملتلي فولو فعملت بلوك بالمقابل»، نافية سرقة ألبومها الغنائي الأخير، إلا أنه قد تم مساومتها عليه.

وأكدت أنها تفاجأت بحصول فنانات أخريات على أغاني عرضت عليها في أوقات سابقة، معربة عن اندهاشها من متابعة فنانات وإعلاميات ومطربات أي رجل ترتبط به.