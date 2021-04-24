كارمن ماريا ماتشادو تحصد جائزة «راثبون فوليو» الأدبية

ــ كاتبة المذكرات: كثيرون يعانون من العنف المنزلى حتى فى العلاقات السوية



فازت الكاتبة الأمريكية كارمن ماريا ماتشادو بجائزة «راثبون فوليو» الأدبية البريطانية البالغ قيمتها 30 ألف جنيه إسترلينى عن مذكراتها التى تحمل عنوان «فى بيت الأحلام»، والتى تناولت من خلالها العنف المنزلى الذى تعرضت له.

وصفها رئيس لجنة التحكيم روچر روبنسون بأنها تسبب صدمة عميقة للقارئ، الذى لا ينفك يشعر بالتوتر أثناء قراءتها لعدم قدرته على توقع الأحداث التالية، وقد وصف قراءة الرواية بـ «دخول بيت الرعب فى مدن الملاهي».

وقال: «تكشف لنا الكاتبة من خلال المذكرات العالم الخفى عن الكثيرين الذى تنشأ من خلاله علاقة غرامية، ونتعرف على جوانب تُطرح على الورق لأول مرة؛ مثل حب السيطرة والتملُّك والهوس؛ وهى الأمور التى عانت منها المؤلفة بطلة المذكرات»، وأفاد أن الموضوع الجديد للكتاب هو ما يجعله مميزًا، كما أن طريقة كتابته على هيئة مذكرات أمر مثير للإعجاب، نقلًا عن صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وقالت «ماتشادو»، البالغة من العمر 34 عامًا، إنها وجدت صعوبة فى ترجمة تجربتها الخاصة، لأنها لم تصادف من قبل روايات أو أعمال أدبية تتحدث عن إساءة المعاملة فى العلاقات بين المثليين، وأردفت: «أردت القول إن العنف المنزلى بين الشركاء الذين يتشاطرون نفس الهوية الجنسية أمر ممكن وليس نادر الحدوث»، وأكدت أنها شعرت بالسعادة البالغة والفخر عند إعلامها بالفوز بجائزة «فوليو» الأدبية المرموقة لهذا العام، وهى الجائزة المتاحة لأى عمل مكتوب باللغة الإنجليزية بغض النظر عن جنسية الكاتب.

وأضافت: «لقد حصد الكتاب بعض الجوائز من قبل، ولكنها كانت جميعًا جوائز مُقدمة من جهات تدعم مجتمع المثليين، لذلك أشعر بالإثارة لحصول الكتاب على هذه الجائزة الأدبية الكبيرة»، وتابعت: «أشعر أن هذه قصة تنطبق على الكثير من الناس؛ فالكثيرون يعانون من العنف المنزلى حتى فى العلاقات السوية، وقد حاولت أن أكتب المذكرات بروح العصر من أجل أن يتفاعل الجميع معها».

وقد تضمنت القائمة القصيرة للجائزة أعمالا أخرى على غرار مونيك روفى عن روايتها «حورية المحارة السوداء» الحائزة على جائزة «كوستا»، والشاعر كاليب فيمى، ومجموعته الشعرية الأولى «فقير»، فى الماضى انتقلت الجائزة إلى مؤلفين مثل فاليريا ليزلى ورايموند انتروبس وجورج ساندرز.

ووصف عضو لجنة التحكيم، چون ماكجريجور، المذكرات بأنها «مذكرات مقنعة للغاية» و«عمل فنى رائع تجلّت خلاله موهبة الكاتبة فى رواية القصص»، وقال: «لقد أحببت الطريقة التى تتحرك بها الكاتبة بسلاسة عبر الصفحات لسرد القصة من زوايا مختلفة، كما برزت بوضوح قدرتها على تطويع اللغة لإطلاعنا على تفاصيل عالم خفى عن الأضواء يُعتبر الاقتراب منه من المحظورات»، وأضاف: «لقد غيرتنى المذكرات بعد قراءتها، ووسعت من آفاقی ــ كقارئ وكشخص ــ وأثرتنى كثيرًا على المستوى الإنساني».

وصرّحت الكاتبة أنها ترجو أن يتفاعل الجميع مع المذكرات الجديدة، وأن يجدوا روابط بين أحداثها وبين التجارب الشخصية التى مروا بها أو تجارب الأشخاص الذين يعرفونهم أو يحبونهم، وألا يخشى الناس فى المستقبل من الحديث عن العنف المنزلى والعنف الجنسى والإساءات اللفظية والجسدية التى قد تلحق بالبعض فى العلاقات.