القيادة المركزية الأمريكية: لن نخفض عدد قواتنا في العراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن تخفض عدد قواتها في العراق، وذلك "بناء على رغبة الحكومة العراقية في بغداد".



وقال قائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكينزي: "العراق يريد بقاءنا، ولن نخفض عدد القوات هناك"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



وأضاف، أنه "لا يعتقد أن الولايات المتحدة على حافة الانخراط بحرب في الشرق الأوسط".



وأعلن البيت الأبيض في مارس الماضي، أن "الإدارة الأمريكية والحكومة العراقية ستعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل المقبل".



وأوضح البيت الأبيض، أن "الاجتماعات ستوضح مهام قوات التحالف الدولي الموجودة في العراق، وأنها تنحصر في التدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية، وأن وجودها في المنطقة بهدف منع تنظيم داعش الإرهابي مع إعادة تجميع صفوفه".



وأكد الرئيس العراقي برهم صالح، في مارس الماضي، على "وجود قرار بإنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية في العراق.



وقال حينها: "علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الاستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية".