إندونيسيا تسجل 6243 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت فرقة العمل المعنية بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إندونيسيا إنه تم تسجيل 6243 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و626 ألفا و812 حالة.

وقالت الفرقة - حسبما ذكر راديو "صوت إندونيسيا" اليوم الجمعة - إنه تم تسجيل 165 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 44 ألفا و172 حالة.

وأضافت الفرقة أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ مليونا و481 ألفا و449 شخصا، وذلك بعدما تعافى 5993 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

وأشارت الفرقة إلى أنه يوجد 101 ألف و191 حالة نشطة في البلاد.