 إعادة صفحات مسروقة من كتب تراتيل ترجع لقرون في إيطاليا - بوابة الشروق
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إعادة صفحات مسروقة من كتب تراتيل ترجع لقرون في إيطاليا

ايطاليا
ايطاليا
روما - د ب أ
نشر في: الجمعة 23 أبريل 2021 - 6:37 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أبريل 2021 - 6:37 م
أعاد المحققون في إيطاليا العديد من الصفحات المفقودة، من كتب تراتيل ترجع لقرون والتي كانت سُرقت من أبريشية بالقرب من فلورنسا في تسعينيات القرن الماضي.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة، إن الصفحات ترجع إلى القرن الثالث عشر وبها صور، وكانت قد نزعت من الكتب قبل عقود.

وفي عام 2010، جرى عرض بعضها للبيع في دور مزادات دولية ومن ثم بدأت الشرطة التحقيق مع وكالات إنفاذ القانون الدولية.

ويقول الخبراء إنه يمكن بيع مثل تلك الوثائق مقابل عشرات الآلاف من الدولارات على حسب زخارفها ومحتواها التاريخي.

وكتبت الشرطة أنه في إحدى القضايا، كان جامع تحف إيطالي اشترى دون أدنى شك صفحة في دار مزاد خارج إيطاليا، وعندما أخبرته الشرطة الإيطالية بذلك أعاد الصفحة "بدون أي اعتراض".

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