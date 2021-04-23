 التعليم تعلن مواعيد عرض النماذج الاسترشادية لصفوف النقل علي قناة «مدرستنا» - بوابة الشروق
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التعليم تعلن مواعيد عرض النماذج الاسترشادية لصفوف النقل علي قناة «مدرستنا»

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الجمعة 23 أبريل 2021 - 2:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أبريل 2021 - 2:11 ص

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتي الثاني الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا”.

ويؤدي طلاب سنوات النقل امتحان شهر ابريل الأسبوع المقبل، وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الامتحانات في موعدها المقرر دون أي تغيير، مناشدا الجميع عدم الالتفات لأي شائعات تفيد إلغاء الامتحانات.

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