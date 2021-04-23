محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان

تقدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بخالص التهانئ للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، مؤكدا أن ذلك الانتصار سيظل رمزا للكرامة والعزة والفخر ورمزا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة، التي تعد الدرع والحصن لوطننا الغالي، داعيا الله عز وجل أن تحقق بلادنا الغالية كل ما نتطلع إليه من تقدم وازدهار ورخاء في ظل قيادتكم الحكيمة، وأن يعيد الله على سيادتكم هذه المناسبة العظيمة دائما وأنتم بكل خير وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية.
كما تقدم المحافظ بخالص التهانئ بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
كما توجه محافظ المنيا بأصدق التهانئ لأهالي محافظة المنيا، وللشعب المصري العظيم في تلك المناسبة الغالية، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.