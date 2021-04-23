محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان

تقدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بخالص التهانئ للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، مؤكدا أن ذلك الانتصار سيظل رمزا للكرامة والعزة والفخر ورمزا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة، التي تعد الدرع والحصن لوطننا الغالي، داعيا الله عز وجل أن تحقق بلادنا الغالية كل ما نتطلع إليه من تقدم وازدهار ورخاء في ظل قيادتكم الحكيمة، وأن يعيد الله على سيادتكم هذه المناسبة العظيمة دائما وأنتم بكل خير وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية.

كما تقدم المحافظ بخالص التهانئ بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

كما توجه محافظ المنيا بأصدق التهانئ لأهالي محافظة المنيا، وللشعب المصري العظيم في تلك المناسبة الغالية، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.