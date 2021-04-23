السيسي: مصر على استعداد لمساعدة ليبيا كأشقاء وكبعد استراتيجي على الاتجاه الغربي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر على استعداد لمساعدة ليبيا، كأشقاء وكبعد استراتيجي على الاتجاه الغربي.



وقال الرئيس السيسي، خلال لقائه بعدد من كبار قادة القوات المسلحة عقب أدائه صلاة الجمعة: "نحن كدولة جوار، لدينا فرصة، ونستطيع بالخبرات التي لدينا أن نساعد أشقاءنا في ليبيا".



وأضاف أن مصر لديها فائضا من الكهرباء، ونستطيع أن نساعد به أشقاءنا بليبيا، متابعا: "نستطيع أن نصدر لهم ما بين 1000 إلى 2000 ميجاوات حسب حاجتهم، وكذلك السودان والأردن والعراق، فما جرى خلال السبع سنوات الماضية كان "فضل كبير جدا لصالحب الفضل".