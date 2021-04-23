الازدحام في مقابر روما يعود للأضواء بعد شكوى عضو برلماني

عاد الازدحام في مقابر روما، بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى العناوين الرئيسية مرة أخرى، بعد أن شكا عضو في البرلمان بشكل علني من أنه لم يتمكن من دفن ابنه منذ شهرين.

وقال عضو البرلمان، اندريا رومانو لصحيفة "كوريير ديلا سيرا"، اليوم الجمعة، إن الشركة المسؤولة عن المقابر في روما "آما" لم تعطيه موعدا للدفن، على الرغم من طلباته المتجددة.

وأضاف رومانو أن الشركة تستخدم الجائحة كعذر واتهم عمدة روما، فيرجينيا راجي وهي شعبوية من حزب "حركة خمس نجوم" برفض توضيح الوضع الحالي في العاصمة الإيطالية.

وقالت راجي أمس الخميس إن وضع أسرة رومانو ووضع أسر أخرى "من الصعب تبريره"، قائلة إن شركة "أما" أكدت لها أنها تسعى بشتى الطرق لإعطاء الناس إجابات وسط الجائحة.

وذكرت تقارير إعلامية أن النعوش المقرر دفنها أو حرقها، تصطف في مقابر روما لأسابيع.