إصابة فلاح بحروق بعد اشتعال النيران بملابسه بالدقهلية

أصيب فلاح بحروق متفرقة في الجسم من الدرجة الثانية والثالثة، خلال محاولته إخماد النيران التي اشتعلت بملابسه نتيجة تسريب بخرطوم أسطوانة البوتاجاز بمنزله بقرية "السمارة" بالدقهلية.
وتبلغ لمركز شرطة تمي الأمديد من مستشفي السنبلاوين العام بوصول "مصطفى السيد محمد"٤٥ سنة، مقيم قرية "السمارة"، مصابا بحروق متفرقة بالجسم من الدرجتين الثانية والثالثة (ادعاء حادث عارض) وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى.
وبانتقال الضباط والفحص وسؤاله قرر بحدوث تسرب للغاز من خرطوم اسطوانة البوتاجاز مما أدى إلى إشتعال النيران وأثناء قيامه بإخماده أمسكت النيران بملابسه وحدثت إصابته وأضاف أنه تم إخماد الحريق بمعرفة الأهالي دون حدوث ثمة تلفيات.
تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۱۱۰۳ إدارى مركز اتمي الأمديد الأمديد ، وجاري العرض علي النيابة العامة.