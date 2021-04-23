إصابة فلاح بحروق بعد اشتعال النيران بملابسه بالدقهلية

أصيب فلاح بحروق متفرقة في الجسم من الدرجة الثانية والثالثة، خلال محاولته إخماد النيران التي اشتعلت بملابسه نتيجة تسريب بخرطوم أسطوانة البوتاجاز بمنزله بقرية "السمارة" بالدقهلية.

وتبلغ لمركز شرطة تمي الأمديد من مستشفي السنبلاوين العام بوصول "مصطفى السيد محمد"٤٥ سنة، مقيم قرية "السمارة"، مصابا بحروق متفرقة بالجسم من الدرجتين الثانية والثالثة (ادعاء حادث عارض) وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى.

وبانتقال الضباط والفحص وسؤاله قرر بحدوث تسرب للغاز من خرطوم اسطوانة البوتاجاز مما أدى إلى إشتعال النيران وأثناء قيامه بإخماده أمسكت النيران بملابسه وحدثت إصابته وأضاف أنه تم إخماد الحريق بمعرفة الأهالي دون حدوث ثمة تلفيات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۱۱۰۳ إدارى مركز اتمي الأمديد الأمديد ، وجاري العرض علي النيابة العامة.