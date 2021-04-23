أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التساؤل حول المشروع القومي لتطوير الريف المصري، قائلا إن الجميع يقول إنه من المستحيل رفع كفاءة الريف المصري الذي يمثل نصف مصر خلال ثلاث سنوات.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه بعدد من كبار قادة القوات المسلحة عقب أدائه صلاة الجمعة أن "الريف المصري يوجد به من 50 - 60 مليون مواطن"، ويشمل المشروع الطرق والمحطات المعالجة والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والمستشفيات والمدارس والتنمية المحلية والري الحديث وتبطين الترع كل هذا، لافتا إلى أن هذه القرى لم تكن مخططة، وأقيمت بشكل عشوائي.



وحول الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قال الرئيس السيسي إن ما يتم عمله في العاصمة الإدارية "أرخص وأفضل"، وكل ما يتم عمله في العاصمة الإدارية - حتى الان - 40 ألف فدان من أصل 175 ألف فدان ، والعلمين كذلك والمنصورة الجديدة.. وعندما نفتتح العاصمة الإدارية سوف نرى دولة ثانية؛ فالامر ليس مبنى وانما جوهر ومضمون مع الشكل .