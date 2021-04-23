 سحب 6429 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى - بوابة الشروق
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سحب 6429 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

مصطفى عطية
نشر في: الجمعة 23 أبريل 2021 - 11:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أبريل 2021 - 11:40 ص

سحبت الأجهزة المعنية 6429 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك فى 30 مارس الماضى.

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