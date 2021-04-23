سحب 6429 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

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سحبت الأجهزة المعنية 6429 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك فى 30 مارس الماضى.