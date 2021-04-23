موسكو تهدد بالرد على قرار دول البلطيق بطرد دبلوماسيين روس تضامنا مع التشيك

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو سترد على دول البلطيق التي قررت طرد الدبلوماسيين الروس من أراضيها.



وقالت زاخاروفا، في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "لا يمكن أن يساور سلطات هذه الدول أي شك في ردنا.. قد يبدأ دبلوماسيوها بالفعل في معرفة من الذي سيتعين عليه حزم حقائبهم".



وأعلنت دول البلطيق الثلاث "لاتفيا وليتوانيا وإستونيا"، في وقت سابق اليوم، طرد دبلوماسيين روس، في بادرة تضامن مع جمهورية التشيك، بعدما أعلنت موسكو أنها ستطرد 20 من دبلوماسيا تشيكيا ردا على قرار براغ طرد 18 دبلوماسيًا روسيًَا، وهو الأمر الذي تسبب في توتر العلاقات بين موسكو وبراغ في الآونة الأخيرة.



في سياق آخر، بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي اليوم سبل تقديم مساعدات إلى عدد من الدول والمناطق منها سوريا.



وأكدت الخارجية الروسية، في بيان، أن الجانبين، أشارا إلى أهمية تفعيل الجهود الدولية الرامية لمكافحة المجاعة في شرق إفريقيا، في ظل اضطرابات محتملة في إمدادات الأغذية هناك نتيجة للعواقب الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.



وتابع البيان أن الجانبين تبادلا الآراء بشأن الأوضاع الإنسانية الحالية وتعميق التعاون بين روسيا والبرنامج الأممي.



كما بحث لافروف وبيزلي التحضيرات لقمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية التي تستضيفها نيويورك في سبتمبر القادم، لافتا إلى أنه تم التأكيد على "أهمية تقديم الدعم إلى الدول التي تحتاج إليه دون طرح أي شروط سياسية مسبقة".