الصحة العالمية: متأخرون للغاية في تحقيق هدف الوصول المنصف للقاحات

قال الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن مبادرة مرفق مُسرِع اللقاحات، المسمى "كوفاكس"، متأخرة للغاية في تحقيق هدفها بتيسير الوصول المنصف والعادل للجميع للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، محذرا من أن العالم لا يزال يشهد وفاة آلاف الأشخاص بسبب ظروفهم التي حالت دون حصولهم على اللقاح.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقِد بمقر المنظمة، اليوم الجمعة في جنيف، بمناسبة مرور عام على تأسيس المرفق الذي أنشأته المنظمة بهدف تسريع تطوير اللقاحات وأدوات تشخيص فيروس كورونا المستجد وعلاجاته، وأيضا بهدف تيسير الوصول المنصف والعادل للجميع للقاحات كورونا.



وأضاف مدير عام منظمة الصحة، أن مرفق "كوفاكس" بحاجة إلى 19 مليار دولار هذا العام، منوها بأنه لم يعد بالإمكان القبول بالمعزوفة التي كانت البلدان تستخدمها في الماضي بسعي كل منها عن مصالحها القومية ونسيان الآخرين، مؤكدا أن الأوان قد آن ليعمل الجميع معا كأسرة إنسانية واحدة.



وأكد تادروس، أن بلدان العالم ما زالت تملك أدوات فعَّالة للغاية، وهي تلك التي تعتمدت عليها منذ العام الماضي لوقف انتشار الفيروس؛ وهي التباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وغيرها من الإجراءات الوقائية.



وأشار تادروس إلى أن هذه الأدوات لا تزال تمثل العمود الفقري، لكن ما لم تُتَخَذ تدابير أخرى لم يسبق لها مثيل، فإن المحرومين حول العالم سيُترَكون على الهامش.



وحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية من أن الوضع في الهند كارثي ومثال على ما يمكن لفيروس كورونا فعله، مؤكدا التزام المنظمة بدعم الحكومة والشعب الهندي لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح.



وفي هذا الصدد، أكد تيدروس الحاجة للتعاون بين البلدان والمؤسسات والشركات التي تتحكم في الموارد التي يمكنها إنقاذ الأرواح، والأهمية الكبيرة لدعم "كوفاكس" من خلال زيادة عدد البلدان التي تقدم هبات من جرعات اللقاحات التي تملكها، إضافة إلى مشاركة الملكية الفكرية والمعرفية لتصنيع اللقاحات.