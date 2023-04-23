فاماليكاو يتعادل مع ماريتيمو في الدوري البرتغالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قلب فريق فاماليكاو تأخره بهدفين دون رد إلى فوز مثير على ضيفه ماريتيمو 3/2، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري البرتغالي.

وتقدم برايان رياسكوس لماريتيمو في الدقيقة 18، قبل أن يضيف أندريه فيديجال الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 64 سجل جهونديز كاديز الهدف الأول لفاماليكاو، قبل أن يدرك إيفو رودريجيوس التعادل في الدقيقة 69 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل بابلو هدف الفوز لفاماليكاو.

ورفع فاماليكاو رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ماريتيمو عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.