 فاماليكاو يتعادل مع ماريتيمو في الدوري البرتغالي - بوابة الشروق
الأحد 23 أبريل 2023 2:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

فاماليكاو يتعادل مع ماريتيمو في الدوري البرتغالي

د ب أ
نشر في: الأحد 23 أبريل 2023 - 12:34 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أبريل 2023 - 12:34 ص

قلب فريق فاماليكاو تأخره بهدفين دون رد إلى فوز مثير على ضيفه ماريتيمو 3/2، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري البرتغالي.

وتقدم برايان رياسكوس لماريتيمو في الدقيقة 18، قبل أن يضيف أندريه فيديجال الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 64 سجل جهونديز كاديز الهدف الأول لفاماليكاو، قبل أن يدرك إيفو رودريجيوس التعادل في الدقيقة 69 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل بابلو هدف الفوز لفاماليكاو.

ورفع فاماليكاو رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ماريتيمو عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك