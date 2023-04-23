أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، عن مقتل مواطن عراقي جراء الاشتباكات في السودان، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع».



وفي وقت سابق، قال الصحاف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»، صباح الأحد، إنه «تم إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان، بناءً على طلبهم»، مشيرًا إلى إتمام العملية بمتابعة وزير الخارجيّة فؤاد حسين.



وأضاف: «نواصل جهودنا المتعددة الأطراف لإجلاء الأعداد المتبقية، ونعمل باستجابة وطنيّة وننسق على مدار الساعة مع أبناء الجالية الكريمة في الخرطوم».



ولفت إلى تخصيص أرقام ساخنة لتلقِّي الاتصالات والاستجابة لمناشدات أبناء الجالية، رغم صعوبة الوضع هناك.



ودخلت الاشتباكات المسلحة في السودان، أمس، أسبوعها الثاني وسط تجاهل كلي من الأطراف المتحاربة لهدنة عيد الفطر وللدعوات الدولية المطالبة بضرورة وقف المواجهات التي تعدت حصيلة ضحاياها 400 قتيل وآلاف الجرحى.



وذكرت تقارير إعلامية أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار بمناسبة العيد، فقد سمع دوي الرصاص في الخرطوم من خلال اشتباكات متقطعة في وقت تبادل خلالها الطرفان الاتهامات بشأن خرق الهدنة.



ونوه وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، بأن حصيلة القتلى تجاوزت 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح، سجلت معظمها في مدينة الخرطوم، حيث قتل 130 شخصًا و1900 جريح.



وأعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، أن حصيلة الاشتباكات التي اندلعت في 15 أبريل الجاري بلغت 413 قتيلًا و3551 جريحا.