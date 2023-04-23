مظاهرات شمال سوريا احتجاجاً على حفر خنادق قرب الحدود السورية التركية

خرج آلاف السوريين اليوم الأحد بمظاهرات في مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا احتجاجاً على حفر خنادق على طول مناطق الحدود في ريف الرقة والحسكة شمالي سوريا.



وشهدت مناطق ريفي رأس العين وفي محافظة الحسكة وتل أبيض في ريف محافظة الرقة خروج مظاهرات ومنع آليات هندسية من حفر خنادق على الحدود بمسافة تزيد على 120 كيلومترا.



وقال سكان محليون في منطقي رأس العين وتل أبيض أن آلافا من أبناء القرى الحدودية في ريف منطقة رأس العين الغربي منعوا اليوم الآليات الهندسية من حفر خندق على طول الحدود بعد بدء عمليات الحفر بعمق حوالي 300 متر إلى 350 متر داخل الأراضي السورية وبذلك يتم السيطرة واقتطاع آلاف الهكتارات على طول الحدود .



وقال شخص يدعي إبراهيم محمد من أبناء قرى غرب رأس العين: "الجيش التركي يريد السيطرة على الأراضي بحجة الأوضاع الأمنية وهناك جدار تم بناؤه منذ سنوات ومجهز بكاميرات مراقبة لماذا يتم الاستيلاء على أراض زراعية تشكل مصدر الرزق الوحيد لمئات العائلات على طول القرى الحدودية ، ولن نغادر أرضنا تحت أي ضغط كان ".



وناشد عبد الرزاق الأحمد وهو أحد وجهاء منطقة تل أبيض "الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل المنظمات الإنسانية للضغط على الحكومة التركية ولوقف هذا المشروع لأنه يتسبب بضرر لعدة آلاف العائلات، اليوم توقفت الاليات عن الحفر ولكن لا نعلم ماذا يجري خلال الأيام القادمة ، ولكن الآليات التي وصلت تشير إلى أن عمليات الحفر سوف تبدء وتهجير سكان قرى من منازلهم باعتبارها ضمن المنطقة الأمنية".



وطالب الاحمد في تصريح لـ ( د. ب. أ ) " الحكومة التركية بتنفيذ هذا المشروع في الطرف الآخر من الحدود وأن الشريط الحدودي تحت سيطرة الجيش التركي".



وأكد مصدر في المجلس المدني في منطقة رأس العين " تم الاعتراض على تنفيذ المشروع منذ بدايته من قبل بعض أعضاء المجلس وكذلك الفصائل العسكرية ولكن يبدو أن الجيش التركي مصمم على تنفيذه ".



وسيطرت فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي منتصف شهر أكتوبر عام 2019 على منطقتي تل أبيض ورأس العين في عملية أُطلق عليها "نبع السلام" وطرد مسلحي قوات سوريا الديمقراطية(قسد).