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قال الفنان محمد رمضان، إن «كواليس مسلسل جعفر العمدة دمها خفيف»، مشيرًا إلى أن مهنة الممثل الرئيسية مرتبطة بالترفيه.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية «DMC»، مساء السبت: «شيء قميء لو اللوكيشن بتاعنا مفهوش ترفيه وفيه كآبة وعمال متضايقة مبنهزرش مع بعض».

وأكمل: «لو ممثل داخل لاوي وشه عشان مركز ويزعق للناس، كنت أجيب صاحب الشخصية نفسه يمثل الدور ويمشي، أجيب بتاع كاوتش يعمل الدور ويرجع المحل يشتغل وهينجح»، بحسب تعبيره.

وذكر أنه يمازح من حوله بصورة أكبر؛ هربًا من الخوف من المشاهد المهمة، مضيفًا: «ممكن أهزر بزيادة عشان أنسي نفسي إنه مشهد مهم وأعمل إني مش خايف».

واستطرد: «الموضوع زي ضربة الجزاء كل ما أعصابك هادية هتشوطها صح، والمشاهد الصعبة كل ما أبقى مبسوط همثلها أحلى».