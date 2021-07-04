 الزمالك يزيل اسم أشرف صبحي من مجمع الصالات بعد قرار عزل مرتضى منصور - بوابة الشروق
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الزمالك يزيل اسم أشرف صبحي من مجمع الصالات بعد قرار عزل مرتضى منصور

أمير نبيل
نشر في: الأحد 23 أبريل 2023 - 1:49 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أبريل 2023 - 1:50 ص

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إزالة اللافتة التي تحمل اسم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من على مجمع الصالات بالقلعة البيضاء، بعد صدور قرار بعزل مرتضى منصور رئيس النادي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت في وقت سابق، تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارة بعزل منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك، بعد قضائه عقوبه السجن لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وشهدت الساعات الماضية، إزالة اللافتة التي تحمل اسم وزير الرياضة من داخل نادي الزمالك، بقرار من مرتضى منصور.

وفي سياق متصل، سيواجه فريق الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، على ستاد القاهرة الدولي مساء يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الممتاز.


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