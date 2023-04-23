 رئيس وزراء بريطانيا ينوه إلى دور مصر في صون الأمن الإقليمي خلال اتصال مع الرئيس السيسي - بوابة الشروق
الأحد 23 أبريل 2023 11:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

رئيس وزراء بريطانيا ينوه إلى دور مصر في صون الأمن الإقليمي خلال اتصال مع الرئيس السيسي

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 23 أبريل 2023 - 11:13 م | آخر تحديث: الأحد 23 أبريل 2023 - 11:13 م
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة المتحدة، "ريشي سوناك".

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات الأزمة السودانية، وتنسيق الجهود بين البلدين في هذا الصدد، حيث نوه رئيس الوزراء البريطاني إلى دور مصر الجوهري في صون السلم والأمن على المستوى الإقليمي، إلى جانب كونها من أهم دول الجوار الفاعلة للسودان، التي تمثل الأزمة الراهنة بها تحدياً بالغاً للاستقرار فى المنطقة بأسرها.

وقد أعرب الزعيمان عن القلق البالغ بشأن تصاعد العنف والقتال في السودان، وهو ما يعرض المدنيين لمخاطر كبيرة ومتزايدة، مع التطرق في هذا الصدد إلى جهود إجلاء رعايا البلدين من السودان.

كما استعرض الرئيس الجهود التي تضطلع بها مصر من أجل تشجيع كافة الأطراف علي التوصل لوقف لإطلاق النار ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق، مؤكداً ضرورة التعامل بصورة إيجابية مع كافة جهود التهدئة وتفعيل الحوار والمسار السياسي، بهدف تجنيب السودان النتائج الكارثية لهذا الصراع على استقراره ومقدرات شعبه.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك