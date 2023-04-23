مهاجم أرسنال: مواجهتنا مع مانشستر سيتي مثل النهائي

قال البرازيلي جابرييل خيسوس، مهاجم أرسنال، إن مواجهة فريقه مع مانشستر سيتي في قمة مباريات الدوري الإنجليزي، ستكون "نهائية"، وذلك بعد تعادل أرسنال مع ساوثهامبتون 3 /3 الجمعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن خيسوس، الذي غادر مانشستر سيتي إلى أرسنال العام الماضي، قوله: "حتى لو لم تهدر النقاط مثلما فعلنا في المباريات الأخيرة، لن يتغير شيء، إنه نهائي".

وأضاف: "كل مباراة ستكون بمثابة نهائي، نحن بحاجة لمواجهتهم كما لو كنا نخوض مباراة نهائية، إنها أهم مباراة في الموسم بالنسبة لنا".

وتابع: "علينا أن نهيئ أنفسنا للعودة وأن نركز مجددا ونصبح أقوياء، لأن كل شيء ممكن أن يحدث من الآن وحتى نهاية الموسم".

وأوضح خيسوس: "مثلما حدث في آخر مبارتين ، لقد أهدرنا نقطتين مع الاحترام للمنافسين، ساوثهامبتون لعبوا معنا وكأنها مباراة حياتهم بسبب الوضع الذي يمرون به الآن، وهو الأمر ذاته بالنسبة لنا".

واختتم لاعب أرسنال تصريحاته قائلا: "هذا هو الدوري الإنجليزي، من الصعب الفوز بتلك البطولة، لسنا هنا للحديث عن الأعذار لكنه دوري صعب، وهناك فرق قوية ومباريات صعبة".

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي لديه مباراتين مؤجلتين، ومنها المباراة أمام أرسنال يوم الأربعاء المقبل.