جوتا: أرقام صلاح التهديفية مذهلة

أشاد ديوجو جوتا، لاعب ليفربول الإنجليزي، بما يقدمه زميله في الفريق، محمد صلاح، وذلك بعدما قاد الفرعون الريدز للفوز على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة 32 من البريميرليج.

وقال جوتا في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "أرقام صلاح التهديفية مذهلة.. اليوم كنت أقول لـ فابينيو على دكة البدلاء إن صلاح يجد دائمًا وسيلة للتسجيل".

وأضاف النجم البرتغالي: "إنه يجد دائمًا الطريق في كل مرة، ولهذا فهو لاعب مهم لنا"، قبل أن يتابع: "الأهداف مهمة للمهاجمين، قلت سابقًا إن الأمر يكون صعبًا عندما لا تدخل الكرة، لكن بمجرد أن يسجل اللاعب، تسير الأمور بسلاسة".

يُذكر أن محمد صلاح أصبح المركز السادس في ترتيب هدافي ليفربول تاريخيًا بجميع المسابقات برصيد 183 هدفا بالتساوي مع روبي فاولر، كما أصبح على مقربة من معادلة ستيفن جيرارد الذي سجل 186 هدفا في 710 مباراة بقميص الريدز في جميع المسابقات.