 الجيش الألماني يقوم بأول عملية إجلاء للرعايا من السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الألماني يقوم بأول عملية إجلاء للرعايا من السودان

د ب أ
نشر في: الأحد 23 أبريل 2023 - 11:09 م | آخر تحديث: الأحد 23 أبريل 2023 - 11:09 م
نقلت القوات المسلحة الألمانية جوا أول مجموعة من الرعايا من العاصمة السودانية الخرطوم التي تشهد معارك طاحنة.

وبدأ الجيش الألماني "بوندسفير" محاولة ثانية لعملية إجلاء اليوم الأحد، حيث أقلعت أول طائرة نقل عسكرية من الخرطوم هذا المساء، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويأتي ذلك بعد توقف مهمة إنقاذ أولى، الأربعاء الماضي، بسبب الوضع الأمني في السودان جراء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع .

ونجحت القوات المسلحة ووزارة الخارجية الألمانية في تهيئة الظروف لنقل أكثر من 300 من الرعايا الألمان المسجلين على قائمة الأزمات، ويتطلعان إلى نقل رعايا دول شريكة أخرى إن أمكن.

وتم الإعداد للمهمة منذ أيام، حيث يشارك فيها في المجمل أكثر من ألف عنصر من قوات الجيش الألماني.

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