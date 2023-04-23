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بسبب الإصابة.. انتهاء موسم ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونيخ

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 23 أبريل 2023 - 11:11 م | آخر تحديث: الأحد 23 أبريل 2023 - 11:11 م

كشفت تقارير صحفية عن غياب الدولي الكندي ألفونسو ديفيز، لاعب نادي بايرن ميونيخ، ومدة فترة غيابه بعد إصابته أمام ماينز.

حيث تعرض ألفونسو ديفيز للإصابة في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة ولم يتمكن من استكمالها.

وسقط لاعب بايرن ميونيخ أرضًا وتدخل الطاقم الطبي لفحص حالته، ثم أجرى المدير الفني توماس توخيل تبديل أول للفريق الألماني، وشارك نصير مزراوي بدلًا منه.

ووفقًا لـ صحيفة «بيلد» الألمانية، أكدت أن ألفونسو ديفيز سيغيب نحو 6 أسابيع ولن يلعب مع بايرن ميونيخ مرة أخرى هذا الموسم، مما يعني انتهاء موسمه بمباراة ماينز.

وكان بايرن ميونيخ قد خرج من دوري أبطال أوروبا وكذلك كأس ألمانيا، ولا يوجد أمامه سوى مباريات الدوري الألماني حتى نهايته.


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