يرى البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، أن نتيجة التعادل أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي لا تعني شيئا كبيرا بالنسبة للفريق والجهاز الفني، لأنها مجرد مباراة ذهاب وهناك مواجهة أخرى في الإياب.

وكان بيراميدز قد تعادل مساء اليوم الأحد، بهدف لمثله أمام مارمو جالانتس بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي.

وقال باتشيكو في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «التعادل لا يعني شيئا كبيرا بيراميدز قادر على تعويض تلك النتيجة والعودة من جنوب أفريقيا ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي».

وأضاف أنه غير راض تماما عن أداء اللاعبين خلال شوطي المباراة وأنه تحدث معهم كثيرا عن ضرورة اللعب بكل قوة والتركيز، مشددا على أن هناك أكثر من لاعب كان يشعر بالإرهاق الشديد بسبب توالي وضغط المباريات محليا وقاريا.

وأكمل أنه مع التغييرات تحسن الوضع ونجح الفريق في تسجيل التعادل وكان قريبا من إضافة المزيد من الأهداف إذا تم تسجيل الفرص التي أتيحت خلال اللقاء.

شدد على أن الفريق أمامه مباراة أخرى ولن يفقد الثقة في اللاعبين وسيعمل على طريقة لعب مختلفة في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بحثا عن العودة ببطاقة العبور للدور المقبل.