ميسي يناقش مستقبله مع لاعبي برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن لقاء مرتقب بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وزملائه السابقين في صفوف برشلونة.

ويتواجد ميسي في العاصمة الكتالونية منذ أمس السبت، حيث يقضي عطلة قصيرة.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ميسي خطط للقاء بعض زملائه السابقين والأصدقاء في صفوف برشلونة، للاستمتاع وقضاء الوقت معًا ومناقشة مستقبله.

وينتهي تعاقد "البرغوث" مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وسط تكهنات واسعة النطاق حول وجهته التالية.

ولن يتمكن برشلونة من استعادة ميسي، الصيف المقبل، قبل حل مشكلة الرواتب مع رابطة الدوري الإسباني، حيث أن النادي الكتالوني مُطالب بخفض فاتورة الأجور لنحو 200 مليون يورو.