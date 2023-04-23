 روميني يقود إيمين لتحقيق فوز مثير على هيرنفين في الدوري الهولندي - بوابة الشروق
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روميني يقود إيمين لتحقيق فوز مثير على هيرنفين في الدوري الهولندي

د ب أ
نشر في: الأحد 23 أبريل 2023 - 12:36 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أبريل 2023 - 12:36 ص

فاز فريق إيمين على مضيفه هيرنفين 3/2، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الهولندي.

وتقدم سيدني فان هويدونك لهيرنفين في الدقيقة 21، لكن أولي روميني سجل هدف التعادل لإيمين في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 59 سجل فان هويدونك الهدف الثاني له ولهيرنفين من ضربة جزاء،  قبل أن يسجل روميني هدفا ثانيا له ولإيمين في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل روميني الهدف الثالث له ولإيمين.

ورفع إيمين رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد هيرنفين عند 38 نقطة في المركز التاسع.


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