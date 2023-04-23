مدرب سيلتا فيجو: ريال مدريد ضربنا في مقتل

بدا البرتغالي كارلوس كارفاليال، مدرب سيلتا فيجو، فخورا بكفاح فريقه، مؤكدا أن هذا هو "الأهم" بالنسبة له رغم الخسارة (0-2) أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو.

وقال كارفاليال "استحق ريال مدريد الفوز. عانينا في الخروج بالكرة وبناء الهجمات ولم نستطع السيطرة على الكرة كما كنا نريد، منح كل ذلك الأفضلية لريال مدريد".

وأضاف "استقبلنا هدفا في نهاية الشوط الأول، ثم تلقينا الثاني في مستهل الشوط الثاني، ضربنا ذلك في مقتل، رغم أن الفريق كافح حتى النهاية وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

وتابع كارفاليال خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة أمس السبت "لا أعتقد أن مستوانا تراجع عقب التوقف الدولي. يجب أن نواصل ما كنا نفعله ولدينا مباراة الأربعاء المقبل لتصحيح المسار".

وتراجع سيلتا فيجو للمركز ال12 من جدول الليجا حيث تجمد رصيده عند 36 نقطة، بينما يتمسك الريال بوصافة الليجا ب65 نقطة وتقلص الفارق مع غريمه اللدود برشلونة متصدر الترتيب إلى 8 نقاط، وينتظر هدية من أتلتيكو مدريد الثالث والذي يحل ضيفا على البرسا اليوم الأحد.