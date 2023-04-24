الخارجية اليمنية تعلن استكمال ترتيبات نقل عدد من الرعايا في الخرطوم

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأحد، استكمال الترتيبات اللازمة لنقل عدد من أبناء الجالية اليمنية من مدينة الخرطوم السودانية، والتي تشهد اشتباكات مسلحة منذ نحو أسبوع.



وقالت الوزارة في بيان "إنها استكملت الترتيبات اللازمة لنقل عدد من أبناء الجالية اليمنية من الخرطوم إلى ولاية بورتسودان، استعداداً لإجلائهم وإعادتهم إلى البلاد".



وأضاف البيان، أن الوزارة نجحت في إخراج 45 طالبا من سكن المعالي بمنطقة شمبات في العاصمة الخرطوم، بعد تلقي نداء استغاثة منهم، مشيرة إلى أنهم توجهوا إلى مدينة بورتسودان باستثناء سبعة منهم إلى مدينة بحري.



وأفاد البيان، أن عددا من أبناء الجالية اليمنية سجلوا على الرابط الإلكتروني المخصص لحصر الحالات "وبلغ عددهم 1350 مواطناً ومواطنة".



وأكدت وزارة الخارجية، عدم وجود أي إصابات في أوساط الجالية اليمنية "باستثناء حالة إصابة واحدة لمواطن يمني، ناتجة عن تحطم نوافد المبنى المتواجد فيه".



وخلال الأيام الماضية، وجه أبناء الجالية اليمنية والطلاب اليمنيون في الخرطوم، نداء استغاثة، لإجلائهم من مناطق المواجهات المباشرة. وأجلت عدد من الدول رعاياها جراء الاشتباكات العنيفة التي تشهدها عدة مناطق في السودان منذ نحو أسبوع.