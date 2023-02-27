تواجد إمام عاشور على مقاعد بدلاء ميتيلاند في مباراة فريقه أمام هورسينز، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الدنماركي.

ويجلس إمام عاشور على مقاعد البدلاء للمرة الثانية على التوالي، بعد أن شارك بديلًا في الدقيقة 61 من مباراة سيلكبورج السابقة.

ويتصدر ميتيلاند مجموعة ملحق الهبوط في الدوري الدنماركي التي يتنافس فيها آخر 6 فرق من الدوري الأساسي الذي يتكوّن من 12 فريقًا.

ويمتلك ميتيلاند 35 نقطة، ولا يواجه أي تهديدات بالهبوط، لكنه فقد فرصة المنافسة على اللقب بعدم إنهاء المسابقة في النصف الأول.

وكان إمام عاشور قد انضم إلى ميتيلاند قادمًا من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وخاض عاشور 7 مباريات مع ميتيلاند، سجل فيها هدفين، أحدهما هدف في ظهوره الأول أمام سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي.