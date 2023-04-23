 الشناوي أفضل لاعب في مباراة الأهلي والرجاء المغربي بدوري الأبطال - بوابة الشروق
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الشناوي أفضل لاعب في مباراة الأهلي والرجاء المغربي بدوري الأبطال

محمد عاطف
نشر في: الأحد 23 أبريل 2023 - 1:30 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أبريل 2023 - 1:30 ص

اختار الحساب الرسمي لنادي الأهلي، حارس المرمى محمد الشناوي كأفضل لاعب في مباراة الرجاء المغربي، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد على نظيره الرجاء المغربي، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي دوري الأبطال.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي على «فيسبوك»، صورة الشناوي في مباراة الرجاء، معلقا عليها: «نسر مباراة اليوم هو قائد فريقنا محمد الشناوي بمستوى أكثر من رائع.. استمر».

وفي سياق متصل، ستقام مباراة الإياب بين الرجاء والأهلي، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم السبت القادم.

 


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