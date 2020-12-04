كلوب: سنقاتل لتحقيق الانتصار في المباريات القادمة

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نوتنجهام فورست 3 /2، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية: "اليوم رأيت العديد من اللحظات التي نفذنا فيها الضغط المضاد، لقد أحببت ذلك، وهذا بالنسبة لنا مهم للغاية، لقد تغير ذلك حقا".

وأضاف: "أعتقد أننا أصبحنا أكثر وضوحا مرة أخرى في تلك الجزئية، وهذا ما يبدو، على الأقل بالنسبة لنا، أنه تغير".

وتابع كلوب: "إذا كنت صلبا وليس فقط قويا، وأن تكون جيدا وأكثر شراسة، سيمكنك البناء على ذلك".

وأوضح المدرب الألماني: "بالنسبة لي أشعر وكأننا فعلنا ذلك للمرة الأولى هذا الموسم، لقد تأخر ذلك لكنني أتمنى أن لا نكون قد تأخرنا كثيرا وسنبني على ذلك".

واختتم كلوب تصريحاته قائلا: "لكن الشيء الأكثر أهمية في كرة القدم بالطبع هو النتيجة، وأن نقاتل في وضعنا الحالي ونحصل على النقاط الثلاث".

ويحتل ليفربول المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، فيما يحتل نوتنجهام فورست المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 27 نقطة.