توتي: أشجع ريال مدريد بعد روما وأتمنى تخطيه عقبة السيتي في دوري الأبطال

التقى فرانشيسكو توتي أسطورة روما بلاعبي نادي ريال مدريد في فالديبيباس اليوم، على هامش التدريب الصباحي للنادي الملكي.

وخلال تواجه التقط توتي بعض الصور التذكارية مع لاعبو اللوس بلانكوس، أمثال لاعب روما السابق أنطونيو روديغير، بالإضافة إلى كريم بنزيما، لوكا مودريتش، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وتطرق توتي إلى الحديث عن عديد الموضوعات أهمها ملعب سانتياجو برنابيو :" سانتياغو برنابيو هو ملعب يغرس الشغف ويجعلك ترغب في اللعب، لقد كان اللعب كمنافس أمرًا مثيرًا".

وأضاف:" إنه شعور سأحمله معي لبقية حياتي، إنه شعور فريد أن يصفق له ملعب كهذا، كان مثيرا." وعن مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال:" إنه نهائي في نصف النهائي، إنهما فريقان عظيمان، أنا أشجع ريال مدريد وآمل أن يذهبوا إلى النهائي ".

واختتم فرانشيسكو توتي: "ريال مدريد هو فريقي الثاني والنادي الذي لطالما كنت أشجعه".