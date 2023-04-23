حديقة الحيوان تستقبل 233 ألف زائر حتى ظهر ثالث أيام عيد الفطر

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حدائق الحيوان استقبلت 60 ألف زائر خلال أول أيام عيد الفطر، و103 آلاف زائر في اليوم الثاني، و70 ألفًا حتى الواحدة ظهر اليوم الثالث.

وأضاف رجائي، في تصريحات لـ«الشروق»، أن إدارة الحديقة اتخذت جميع الإجراءات لتسهيل دخول الزائرين، حيث فتحت أبوابها منذ الساعة السابعة صباحا، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً يوميا.

كما أكد وجود متابعة مستمرة من شركة النظافة بالحديقة، حيث يتم التخلص الفوري من أي مخالفات للحفاظ على الصحة العامة، والاهتمام بنظافة دورات المياه داخل مختلف الأركان بحديقة الحيوان، ونظافة مبايت الحيوانات، ومواصلة عمليات تطهير البحيرات المائية من أي مخلفات.

وأشار إلى مواصلة حالة الطوارئ القصوى في حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لافتا إلى تنوع الحياة البرية من الحيوانات والطيور والزواحف وبقية السلالات من الثدييات.