مدرب شباب بلوزداد: واجهنا منافسا أقوى منا ونطلب الصفح من الجمهور

اعترف التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لنادي شباب بلوزداد بأحقية فوز ماميلودي صن داونز على فريقه 4 /1 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب " نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الكوكي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إن فريقه واجه منافسا قويا لديه معدلات تهديفية عالية ، و8 لاعبين في المنتخب الأول.

وتابع "وظهر أقوى منا بالفعل. منظومتنا الدفاعية لم تكن في أحسن حالتها، تلقينا خسارة مخيبة ونلتمس العذر من الجماهير على هذه النتيجة".

وأضاف:"لم نظهر بمستوى كبير، وارتكبنا أخطاء في التموقع، غياب بعض اللاعبين كحسام الدين مريزيق، وعدم الجاهزية الكاملة لزكرياء دراوي، أثر علينا، رغم أنه لم يكن السبب الرئيسي للخسارة، الهدف الثالث الذي تلقيناه بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني أثر كثيرا على اللاعبين".

ودافع الكوكي، عن خياراته بخصوص التشكيل الأساسي الذي اختاره لمواجهة صن داونز، مثلما دافع عن مشواره مع شباب بلوزداد في وجه الإنتقادات التي تطاله.

واستطرد يقول: "بالنسبة للانتقادات، أنا متعود على الضغط. الأرقام التي حققها شباب بلوزداد هذا الموسم أفضل مما حققه في الموسمين الماضيين. شباب بلوزداد لازال ينافس على لقب الدوري ولقب كأس الجزائر، و سيسافر إلى جنوب إفريقيا من أجل إظهار وجه مغاير لذلك الذي أظهره اليوم رغم أن المهمة ستكون صعبة جدا".