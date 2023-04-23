قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة الرجاء المغربي كانت صعبة للغاية، باعتباره من الفرق الكبيرة التي تضم عناصر مميزة، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي توقعوا الهجوم الضاغط للفريق المغربي منذ بداية المباراة.

أضاف الشحات أن الرجاء كان قريبًا من تسجيل هدف التقدم من ركلة حرة مباشرة في الدقائق الأولى من المباراة، ولكن لاعبي الأهلي كان لديهم تركيز كبير للحفاظ على شباكهم في الشوط الأول.

وأكد الشحات أن الأهلي نجح في فرض سيطرته على أحداث المباراة، وتمكن من تسجيل هدف التقدم في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، وهو ما منحه أريحية كبيرة في الشوط الثاني، وكان له تأثير إيجابي كبير، ساعد الفريق على مواصلة الضغط الهجومي وتسجيل هدفه الثاني، الذي حقق الفوز بثنائية نظيفة.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على الرجاء المغربي، بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في المغرب، يوم السبت المقبل 29 أبريل الجاري.