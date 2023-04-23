تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو، لامرأة تقتحم مسجدا في الولايات المتحدة خلال صلاة عيد الفطر.



وتداول الرواد الفيديو بعنوان: "امرأة هندوسية متطرفة اقتحمت مسجدا في الولايات المتحدة خلال صلاة عيد الفطر وبدأت بالصراخ والاعتداء على المصلين".



وأظهر الفيديو المرأة واقفة في المسجد وتصرخ، فيما ظل المصلون هادئون ومسالمون واتصلوا بالشرطة التي حاولت إخراجها بهدوء، لكنها رفضت واستمرت بالصراخ، لذلك تعاملت معها الشرطة بالقوة وأخرجتها من المسجد.





An #Indian #Hindu extremist woman went inside d mosque in d #US during #EidUlFitr prayer and started shouting and assaulting the worshippers.



The worshippers remained calm & peaceful n let d police do their duty. The then dragged this extremist woman out of d Masjid. #عیدالفطر pic.twitter.com/n5Q9v64Nar — M Khan (@MrKhanMAK) April 22, 2023





* حقيقة اقتحام امرأة هندوسية لمسجد في أمريكا خلال صلاة العيد



مركز آدامز، الممثل للمجتمع الإسلامي في منطقة دالاس بولايو فيرجينيا الأمريكية، وهو واحد من أكبر جاليات المساجد الإسلامية في منطقة مترو العاصمة وفي الولايات المتحدة، أصدر بيانا يوضح فيه أن المرأة التي اقتحمت المسجد ليست هندوسية.



وقال المسجد في بيانه على صفحته الرسمية عبر موقع انستجرام: "نريد أن نوضح أن حادث الاقتحام في المسجد الواقع في آدمز ستيرلينغ، في ولاية فيرجينيا، خلال صلاة العيد، كان سببه امرأة من المجتمع المسلم تعاني من مشاكل في الصحة العقلية".



وأضاف البيان أن قيادة المسجد بخدماته الاجتماعية اجتمعت مع عائلة السيدة لمساعدتهم.



وأوضح المسجد أن أسرة السيدة اعتذرت عن الحادث الذي وقع في الصباح أثناء صلاة العيد، وطلبت من الذين نشروا الفيديو إزالته من وسائل التواصل الاجتماعي لحماية خصوصية الأسرة لأن الفيديو يسبب ضغوطًا إضافية عليهم.





