 أوكرانيا ترفض المفاوضات وتطالب بالمزيد من الأسلحة لمواجهة روسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا ترفض المفاوضات وتطالب بالمزيد من الأسلحة لمواجهة روسيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 23 أبريل 2023 - 8:16 م | آخر تحديث: الأحد 23 أبريل 2023 - 8:16 م
رفض سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، الدعوات لبدء المفاوضات مع روسيا، وجدد مطالبة حلفاء كييف بالمزيد من الأسلحة.

وقال المسئول الأوكراني -بحسب قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد- "المبادرات التي يتم إطلاقها مؤخرا للتوصل إلى تسوية سلمية ليست أكثر من عمليات حفظ سلام موالية لروسيا. لا داعي لإجلاسنا إلى طاولة المفاوضات دائما، امنحونا أسلحة كافية. الأسلحة هي أفضل وسيط".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق أن المفاوضات لحل الأزمة في أوكرانيا "يجب أن تراعي المصالح والمخاوف المشروعة لروسيا والتي تم تجاهلها بغطرسة في السابق".

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