حزب شولتس الاشتراكي يصوت لصالح تشكيل ائتلاف حاكم مع الحزب المسيحي في برلين

صوت حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في برلين لصالح تشكيل ائتلاف حاكم مع الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية برلين.



وخلال تصويت لأعضاء الحزب الاشتراكي في برلين صوتت غالبية الأعضاء على اتفاق الائتلاف الذي جرى التفاوض عليه بين الحزبين.



وحسب رئيسة الحزب في برلين فرانتسيسكا جيفي، صوت 3ر54% من الأعضاء بالموافقة على اتفاق الائتلاف.



ومن المنتظر أن يصوت أعضاء الحزب المسيحي خلال مؤتمر للحزب غدا الاثنين على اتفاق الائتلاف، وفي حال حظى الاتفاق بتأييد أغلبية الحزب المسيحي سيكون الطريق ممهدا أمام تشكيل حكومة ائتلافية تجمع بين الحزبين المسيحي والاشتراكي في ولاية برلين، ومن الممكن في هذه الحالة أن يتم انتخاب رئيس الحزب المسيحي في الولاية كاي فيجنر عمدة لبرلين يوم الخميس المقبل ليكون أول سياسي من الحزب المسيحي يترأس حكومة الولاية منذ 22 عاما.



وكان الحزب الاشتراكي أتاح لأعضائه إمكانية التصويت عبر البريد منذ أوائل الشهر الجاري. وشارك في التصويت أكثر من 12 ألف عضو من الأعضاء البالغ إجمالي عددهم 18 ألف و566 عضوا.