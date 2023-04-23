محسب يدعو إلى ضرورة رفع الوعى لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه



تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بشأن إهدار أكثر من 1.5 مليون لتر مكعب من المياه العذبة يوميا في غسيل السيارات وغياب الرقابة من جانب الأحياء.



وأشار محسب إلى أنه فى الوقت الذى تسعى فيه جميع دول العالم إلى ترشيد استهلاك المياه والبحث عن سبل منع إهدارها وتعزيز مواردها من المياه، تواجه مصر أزمة كبيرة فى إهدار المياه دون مراعاة للظروف التى يواجهها العالم بسبب شح المياه العذبة.



وأوضح أن جميع مظاهر الحياة فى مصر تنطوى على إهدار للمياه بدءا من محطات البنزين ومغسلة السيارات التى تنتشر فى أغلب شوارع مصر وصولا إلى الإسراف فى رش الشوارع، وهو ما يحتاج إلى رفع الوعى لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه، من خلال حملة توعية واسعة تبث عبر جميع الوسائل الإعلامية لتوعية الناس بأهمية ترشيد المياه، والمخاطر التى تهددنا حال استمرار الهدر بهذه النسب المرتفعة.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التقديرات تشير إلى وجود هدر يومي يتخطى الـ 1.5 مليون لتر مكعب من مياه الشرب في غسل السيارات ورش الشوارع، الأمر الذى يعكس تقصير من جانب مسئولى الأحياء فى الرقابة على الشوارع ورصد التجاوزات وتحرير محاضر إهدار للمياه من أجل تطبيق القانون، بالإضافة إلى تشجيع مغاسل السيارات على استخدام أدوات صديقة للبيئة تعمل على تقليل معدلات هدر المياه وإعادة استخدامها مرة أخرى بما يضمن استدامة المورد.



وطالب محسب بمراجعة الإجراءات الخاصة بالرقابة والمحاسبة، والتى تكون من خلال عدادات استهلاك المياه والتأكد من كفاءتها، فهى عادة ما تكون غير صالحة للمحاسبة، وهو ما يجعل التقديرات تأتى غير معبرة عن الواقع، والاستعانة بطرق جديدة لتركيب المعدات المائية «الحنفيات» بشكل يجعلها تغلق بفترات محددة آليا لترشيد الاستهلاك.



وأكد على ضرورة تعزيز دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى الوصول للفرد المستهلك، بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لنشر الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه من خلال عقد اللقاءات والندوات مع مختلف فئات المجتمع.