كوريا الجنوبية تشدد على الحاجة إلى السلام بشأن مضيق تايوان

شدد سفير كوريا الجنوبية لدى الصين تشونج جاي هو، على الحاجة إلى السلام بشأن مضيق تايوان.



وقال تشونج في اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية الصيني سون وي دونج إن المجتمع الدولي، بما في ذلك كوريا الجنوبية، يراقب عن كثب التوتر المتزايد في مضيق تايوان في الآونة الأخيرة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأحد عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.



كما شدد السفير على موقف سول الذي يأمل في تحقيق السلام والاستقرار في العلاقات عبر المضيق من خلال الحوار والتعاون، كما أكد مجددا التزام كوريا الجنوبية بسياسة "صين واحدة".