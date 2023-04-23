النقل تخطط لتشغيل قطارات الدرجتين الأولى والثانية الروسية بداية العام المقبل

قال مصدر بوزارة النقل إنها تخطط لتشغيل عربات الدرجتين الأولى والثانية المكيفة من القطارات الروسية الجديدة بداية العام المقبل، مع استمرار تشغيل قطارات الدرجة الثالثة الروسية على خطوط الهيئة حاليا.



وأضاف المصدر لـ«الشروق» أن هناك شحنة جديدة من عربات القطارات الروسية بدرجتيه الأولى والثانية ستشحن إلى مصر خلال الفترة القادمة وتصل قبل نهاية العام الحالي، ليتم فحصها ومراجعة مطابقتها للسكة ثم تشغيلها تجريبيا دون ركاب لفترة من الوقت تمهيدا لضمها إلى أسطول التشغيل.



وأوضح المصدر أن خطة الهيئة تتمثل في تشغيل عربات الدرجتين الأولى والثانية على الخطوط الطويلة خاصة الوجه القبلى، وتقليل رحلات قطارات الدرجة الثالثة الروسية على الخطوط الطويلة كنوع من توفير الراحة لركاب محافظات الصعيد، وزيادة تشغيل قطارات الدرجة الثالثة على الخطوط القريبة.



وأشار إلى أن تصميم قطارات الدرجتين الأولى والثانية يختلف عن تصميم قطارات الدرجة الثالثة التى تعمل حاليا على خطوط الهيئة، حيث تتميز بأن مقاعدها متحركة وأكثر راحة لتُشبه عربات القطارات الإسباني والـVIP، مع استمرار تجديد القطارات الإسباني وتشغيلها تدريجيا لتكون مقاعد قطارات المسافات الطويلة مريحة للركاب.



يذكر أن وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد تعاقدت على 1300 عربة تصنعها شركة ترانسماش هولدينج، الممثل للتحالف الروسى المجرى، بتكلفة تصل إلى 1.065 مليار يورو يمولها قرض ميسر مقدم من «بنك أكزيم المجري ــ الروسى».