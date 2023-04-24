 المجلس الوطني الفلسطيني يُحذر من تداعيات رفع علم الاحتلال على الحرم الإبراهيمي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المجلس الوطني الفلسطيني يُحذر من تداعيات رفع علم الاحتلال على الحرم الإبراهيمي

أ ش أ
نشر في: الأحد 23 أبريل 2023 - 11:56 م | آخر تحديث: الأحد 23 أبريل 2023 - 11:56 م
حذر المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، من تداعيات إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المُستوطنين المتطرفين، على رفع علم الاحتلال الإسرائيلي على سطح وجدران الحرم الإبراهيمي الشريف، الذي يتعرض لمخطط تهويدي منذ سنوات طويلة.

وأكد المجلس، في بيان صحفي، أن الاعتداءات المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك، خاصة ما تعرض له مصلى باب الرحمة يوم أمس من تدنيس وتخريب متعمد، وما جرى اليوم في الحرم الإبراهيمي، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، واستفزازا صريحا لمشاعر المواطنين والمسلمين، وتنذر بتصعيد خطير قد يجر المنطقة لدوامة من العنف.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لردع دولة الاحتلال، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإجبارها على وقف هذه الاعتداءات المتكررة، مشددا على ضرورة حماية الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

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